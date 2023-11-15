بكى أثناء الغيبوبة.. والد العامري فاروق يروي موقفا مؤثرا مع ابنه

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات إبراهيم المنيسي عن والد العامري فاروق .

وكتب فاروق من خلال حسابه فيس بوك:

"إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي: الحج فاروق، والد العامري فاروق دخله العناية أمس، وقاله قوم يا عامري أنت وعدتني نروح عمرة، أنا ووالدتك محتاجينك وبكى العامري وهو في الغيبوبة مع بكاء والده".

💬"درجة الوعي ليست في الطبيعي لكن تحسنت شوية، لكن دموعه بسبب كلام والده كان مؤشر جيد على حد قول الأطباء".



وتابع :" "كابتن الخطيب موجود في المستشفى لكن مش بيقدر يطلع يشوف العامري، لكنه أمس تماسك وقرر يطلع يشوفه، وحصله انهيار كبير .. وقاله قوم يا عامري علشان الأهلي محتاجك وانت وعدتني انك هتفضل دائما في ظهري..الخطيب كان يبكي بحرقة شديدة والعامري كذلك ذرف الدموع للمرة الثانية في نفس اليوم رغم انخفاض درجة الوعي".