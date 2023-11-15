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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد كرة السلة يقرر إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه

الإسباني أوجستي بوش
الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، إيقاف الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي، لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.


وكان أوجستي بوش قد طرد خلال مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 81-66، وذلك بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم اللقاء.


كما قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، تغريم النادي الأهلي مبلغ 20 ألف جنيه، نظرا لما بدر من جماهيره بإلقاء الزجاجات على جماهير نادي الزمالك، وتغريم نادي الزمالك مبلغ 30 ألف جنيه، لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة قبل المباراة بمنع دخول الجماهير.


وقررت اللجنة أيضا، إيقاف أحمد عزب لاعب فريق الزمالك، لمدة مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، نظرا لما بدر منه عقب نهاية المباراة.


ومن المقرر أن يلعب الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل في إطار لقاء الإياب للدور ربع النهائي لدوري المرتبط، وذلك على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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