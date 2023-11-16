حدث ليلا..حملة السيسي: مرشحنا لم يتخذ أزمة فلسطين قضية انتخابية بل وطنية إنسانية..محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

محامي كهربا يستفز جمهور الزمالك بشأن دفع الغرامة

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات أشرف عبدالعزيز محامي كهربا عبر حسابه بموقع فيسبوك.





مهاجم منتخب جيبوتي: لن نخشى محمد صلاح

أكد جابريل دادزي ، مهاجم منتخب جيبوتي ، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي لاعب كرة قدم عظيم ودائماً يسجل الأهداف.



الزمالك يحسم مصير معتمد جمال

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات متحدث نادي الزمالك احمد سالم عبر حسابة بموقع فيسبوك.



اليوم .. محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول.





بعد انتشار معلومات غير صحيحة..أحمد سالم يكشف المصدر الوحيد لأخبار الزمالك

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.



تيسيرات جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء|فيديو

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.



حملة السيسي: مرشحنا لم يتخذ أزمة فلسطين قضية انتخابية بل وطنية إنسانية

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالاسكندرية، الأربعاء مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.



سي إن إن: لا دليل على اكتشاف إسرائيل لأنفاق تحت مستشفى الشفاء

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة أنفاق تحت مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.



بايدن: حماس ارتكبت جريمة حرب بإقامة مقر عسكري في الشفاء وإسرائيل تحافظ على حياة الأطفال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي العشوائي غير مقبول، مؤكدًا أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية أن تكون قواته حذرة في مجمع الشفاء الطبي، زاعمًا أن حركة حماس ارتكبت “جرائم حرب” بإقامة مقر عسكري في المستشفى، وأن الاحتلال الإسرائيلي يحافظ على حياة الأطفال.



2000 دولار| شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع سعره ومؤشر هبوطه

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت اليوم في البورصة رقم قياسي و متقارب مرة أخرى من 2000 دولار أو 1975 بالتحديد، مما أدى لارتفاع سعره بالسوق المحلي.

