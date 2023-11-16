بعد انتشار معلومات غير صحيحة..أحمد سالم يكشف المصدر الوحيد لأخبار الزمالك

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر :احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: فوجئت بانتشار عناوين فيديوهات و اخبار علي المواقع ليس لها علاقة بمحتوي الحوار علي الإطلاق، سنكتفي بالبيانات و قناة الزمالك ستكون نافذتنا الرئيسية الا في الحالات الاستثنائية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.