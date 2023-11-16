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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2000 دولار| شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع سعره ومؤشر هبوطه

صدى البلد

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت اليوم في البورصة رقم قياسي و متقارب مرة أخرى من 2000 دولار أو 1975 بالتحديد، مما أدى لارتفاع سعره بالسوق المحلي.

وأوضح "ميلاد" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار، أن التفاوت الذي حدث من قبل بالسوق المحلي و السوق الخارجي كان نتيجة عن توقف عملية استيراد الذهب، و خاصة أن الطلبات كانت زائدة بفترة معينة بشهر ابريل، مايو و يونيه الماضيين.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار مجلس الوزراء برفع الجمارك عن ذهب المصريين العائدين من الخارج ساهم بشكل كبير في تعويض عملية الاستيراد و بالتالي خفف الضغط على السوق المحلي، و أحدث توازن بين الداخل و الخارج، منوها إلى أن العنصر العالمي مؤثر جدا و هو الفيصل بالنهاية.

مؤشرات هبوط الذهب غير وارد

ولفت، إلى أن ارتفاع البورصة العالمية سببها الأحداث السياسية الحالية، مؤكدا أن الذهب من الملذات الأمنة التي تلجأ له الدول و الأشخاص بوقت الحروب بشكل سريع بخلاف الأحوال الاقتصادية المستقرة.

وأستطرد، أن مؤشرات الارتفاع أو هبوط في سعر الذهب غير وارد خلال الفترة الحالية. 

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