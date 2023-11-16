عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات إسرائيلية متواصلة شمال ووسط قطاع غزة

صدى البلد

شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، فجر اليوم /الخميس/، سلسلة غارات على مُخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، والمناطق الشمالية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.
وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. وأضافت المصادر أن غارات كثيفة تشنها طائرات الاحتلال في "بيت لاهيا" ومحيط المستشفى "الاندونيسي" شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية.
وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل مُحاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف.
وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول التي تضم عشرات النازحين؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص. وقالت المصادر إنه لم يتسن إحصاء العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا جراء القصف في ضوء انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق، وانهيار الدفاع المدني والقطاع الطبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. أدركه بـ 4 مفاتيح نبوية

ترشيحاتنا

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

حدث ليلا..حملة السيسي: مرشحنا لم يتخذ أزمة فلسطين قضية انتخابية بل وطنية إنسانية..محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب

بريطانيا.. 56 نائبًا معارضًا يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة

إبراهيم عبد الخالق: زعلان من الزمالك وليا 6 ملايين جنيه حتى الآن

رسالة مهمة للجماهير لدعم منتخب مصر أمام جيبوتي

الغذاء العالمي: الأوضاع في غزة صعبة جدا وكل المخابز خرجت عن الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

إطلالة شتوية مميزة .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بلوك جديد

بدلة رجالي .. ملك قورة تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ