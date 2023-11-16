وزيرة التضامن تشكر السيدة انتصار السيسي لدعمها الهلال الأحمر المصري

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تمد وصال الشراكة والتعاون بين مجلس الشئون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري، لدعم أهل غزة بالمساعدات الطبية والإغاثية.

التضامن: مساندة لرسالة الهلال الأحمر المصري في جميع أنحاء الجمهورية

وتوجهت نيفين القباج، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، بالشكر لـ انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "نتوجه بالشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، لتشريفها بزيارة المركز العام الهلال الأحمر المصري مرتين هذا العام".



وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "لقد كانت هذه الزيارة بما تحتوي من تواصل ورقي ودعم، مساندة لرسالة الهلال الأحمر المصري، في جميع أنحاء الجمهورية".