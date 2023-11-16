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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي: قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأردني انتهاك للقانون الدولي الإنساني

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، قصف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لمحيط المستشفى الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

وقال البرلمان العربي، إن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الفلسطيني.

وحمل البرلمان العربي سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسئولية القانونية والدولية والأخلاقية عن هذه الجرائم بحق الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والنازحين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمرضى والجرحى، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن سلامة المدنيين وجميع الطواقم الطبية والمرضى في والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المستشفيات، وجميع المراكز الطبية.

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