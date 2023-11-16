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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابط إسرائيلي من سلاح المظليين في غزة

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس بمقتل ضابط إسرائيلي من سلاح المظليين في قطاع غزة.

و أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد سرية بالكتيبة 202 من لواء المظليين بمعارك غزة ما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 371.

وقد قالت وسائل اعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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