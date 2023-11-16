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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انقطاع المياه عن بعض مناطق دمياط لمدة 10 ساعات

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (قرى الحورانى - ميت الشيوخ - العبيدية - مدينة فارسكور - كفر العرب - دقهلة)، وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 18-11-2023 وحتي الساعة 5 مساء نفس اليوم لمدة 10ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى قطع مياه علي خطى مياه قطر 600 مم أمام كوبرى الوقف وأمام كوبرى الرصاص لتركيب أجهزة الفاقد.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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