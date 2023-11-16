تحذير عاجل من التغيرات الجوية بعد 48 ساعة.. الذهب يسجل مفاجأة.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الذهب يسجل مفاجأة.. وعيار 24 يتخطى الـ 3100 جنيه .. فيديو

تشهد أسعار الذهب تحركات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مبلغ 2720 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات للجرام، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.



وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت اليوم في البورصة رقما قياسيا و متقاربا مرة أخرى من 2000 دولار أو 1975 بالتحديد، مما أدى لارتفاع سعره بالسوق المحلي.



أشعر بالأمان في مصر.. مصاب فلسطيني لحظة الوصول لمستشفى العريش

عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل يوضح أن القناة أجرت مجموعة من اللقاءات مع المصابين من غزة، بعد وصولهم مصر، وقال أحد الشباب أنه تعرض لـ إصابة في الجمجمة، بعد قصف إسرائيلي.

وقال طفل آخر، :" كنت بشتري خبز من المخبز، وقام العد الإسرائيلي بضرب المخبز، وتعرضت لـ إصابة في البطن، والحوض، وأكد أنه يشعر بالأمان الآن بعد الوصول لـ القاهرة".

كما كشف سيدة مصابة لحظة الوصول لـ معبر رفح للعالج بمصر، أن معظم أفراد أسرتها تعرضوا لـ القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الصحة الفلسطينية: 11660 شهيدا في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا للصحة الفلسطينية، أكدت ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي، لـ 11660 شهيدا في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الماضي.

كشفت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، أن هناك جهود مصرية مكثفة لنقل أطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر حفاظا على أرواحهم.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة علاج الطفل الفلسطيني، بمصر بعد الإصابة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

تحذير عاجل من التغيرات الجوية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تكشف التفاصيل|فيديو





أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الآن تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد دخلت في النصف الثاني من فصل الخريف، الذي يشهد انخفاضات في درجات الحرارة.

وأشارت إلي أن البلاد في فترة الصباح والمساء، تتأثر بـ شبورة مائية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، أثناء القيادة، معلقًا :" مفيش ضباب بس في شبورة".



تحركات واتصالات مصرية مكثفة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة

كشفت مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية، أن هناك تحركات واتصالات مصرية مكثفة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وقد رحبت مصر، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

السيسي يوجه الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة





عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل، يفيد أن الرئيس السيسي يوجه الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال حديثي الولادة من قطاع غزة.

شاهد| لحظة وصول طفل فلسطيني يواجه خطر الموت إلى معبر رفح





عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر لـ لحظة وصول الطفل الفلسطيني الذي يواجه خطر الموت لمعبر رفح وتوفير كافة الرعاية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023





أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.65 جنيه للبيع، و 33.50 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.62 جنيه للبيع، و38.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

مفاجأة جديدة عن طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد



يتصدر اسم الفنان أحمد فهمي، الفنانة هنا الزاهد، مؤشرات البحث بعد أن أعلنت الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانفصال، ولن تذكر سبب الانفصال.



وعرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان، بعد زواج 4 سنوات، هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميا عن أحمد فهمي.

وأضحت القناة أن آخر مقابلة تلفزيونية كانت لـ أحمد وهنا، كانت من ثلاث أشهر، وتحدثا عن العمل الجديد الذي جمعهم، وكان هناك تفاهم كبير بينهم على الهواء، ولكن الجميع تفاجأ بالانفصال.