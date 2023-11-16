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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهول يصيب وزير الخارجية الأمريكي بعد وصف بايدن لنظيره الصيني بـ«الديكتاتور»

بايدن وشي
بايدن وشي

صدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الصيني، شي جين بينج بـ«الديكتاتور».

وقالت شبكة “سكاي نيوز أستراليا”، التي نشرت لقطات من المقابلة: “تُظهر اللقطات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهو يبدو مذهولاً ويهز رأسه بالرفض”.

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، تصريح  الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن شي جين بينج ديكتاتور خاطئ وغير مسؤول.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن الرئيس الصيني شي جين بينج أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماعهما الذي استمر أربع ساعات أمس الأربعاء أن تايوان هي أكبر وأخطر قضية في العلاقات الأمريكية الصينية.

وقال المسؤول إن الرئيس الصيني أكد لبادين أن بكين تفضل إعادة التوحيد سلميا مع جزيرة تايوان التي تطالب بها الصين، لكنه واصل الحديث عن الظروف التي يمكن فيها استخدام القوة.

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وأضاف المسؤول أن شي كان يحاول الإشارة إلى أن الصين لا تستعد لغزو واسع النطاق لتايوان، لكن هذا لا يغير النهج الأمريكي.

وأوضح أن الرئيس بايدن أعرب خلال لقائه نظيره الصيني عن رغبته في استخدام بكين ثقلها لدى طهران لتجنب الخطوات التي يمكن اعتبارها استفزازية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مسؤولين صينيين قالوا إنهم أجروا مناقشات مع الإيرانيين بشأن المخاطر بالمنطقة.

بايدن الرئيس الصينى شي جين بينج

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