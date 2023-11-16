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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

صدى البلد

نواة البلح من الأشياء التي لا يهتم بها أي  شخص ولكن اتضح أن هناك حقائق تجعلك لا تتخلى عن نواة البلح.

 

 

 وقال الدكتور أمير فهمي زخاري استشاري امراض النساء " أرجوك مترميش نواة البلح بتعالج ٦٠ مرض 
الدراسات الحديثة اكتشفت ان نواة البلح غنية جدا بالبروانثوسيانيدين وهى مجموعة من المواد الفعالة اللى اتعمل عنها دراسات كثيرة جدا فى علاج العديد من الأمراض وأشهرهم 

 

صديد والتهاب المجارى البولية المزمن :
وهي مشكلة  مزمنة مع بعض المرضى لدرجة ان المضاد الحيوى فى بعض الأحيان لايقوم بدوره وخاصة المرضى كبار السن  الحل بسيط نوى البلح .
 

الميكروب الحلزونى أو جرثومة المعدة :
قهوة نوى البلح بتطهر الجهاز الهضمى من الجرثومة والتي تسبب التهابات المعدة والقولون المزمن .


المثانة العصبية :
وهي للسيدات الكبار فى السن اللى مبيعرفوش بسبب دخول الحمام المتكرر خلال الليل  

 

 الحساسية المزمنة 
قهوة نوى البلح مفيدة لاي شخص لديه حساسية مزمنه زى الحساسية من أى نوع من أنواع الطعام .


 النقرس 
نواة البلح بتقضى ع النقرص تماما عن طريق تخفيض انتاج الانزيم المكون لحمض البوليك بالظبط زى الزيلورك دواء النقرس المشهور .

طريقة استخدام نواه البلح 


اغسل النوى جيدا واتركهم حتي تجف لمدة ٣ ايام ثم قم بتحميصه  حتى يصير لونه بنى وليس اسود وأطحنها واشربها كأنها قهوة  وكلةماعليك اشرب ٣ فناجين فى اليوم .

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