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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اليد: نشكر المتحدة على التعاون الكبير في تنظيم قرعة الأمم الأفريقية

صدى البلد

أشاد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد على المجهود الكبير الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدة للرياضة في تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي أقيمت أمس الأربعاء بدار البنك الأهلي.

وأكد صلاح أن الشركة المتحدة هي صاحبة حقوق البث والتسويق في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد – مصر 2024، مشيرا إلى أن التنسيق يسير بخطوات كبيرة لتنظيم بطولة مميزة لكأس الأمم الأفريقية في نسختها السادسة والعشرين في مصر.

وأشار صلاح إلى التعاون الكبير بين الاتحاد المصري لكرة اليد ورعاة الاتحاد والبطولة والذي ظهر واضحا خلال مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى الإعلان تباعا عن مزيد من المفاجآت السارة لجمهور مصر الذي سيحضر لمؤازرة المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة على صالة ستاد القاهرة.

وأوضح صلاح أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الجلسات بين اتحاد اليد بحضور محمد يحيى لطفي رئيس المتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس المتحدة للرياضة، وهشام زايد المدير التجاري للمتحدة للرياضة، من أجل الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد.

تستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

طريق مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024
سيواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة " مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حالة فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024
المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا
المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل
المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا
المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا – كينيا

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