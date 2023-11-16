إعلان صادم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس، اليوم الخميس، إن عمليات التفتيش في مستشفى الشفاء في غزة قد تستمر لأسابيع.

وأضاف كونريكوس، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “القوات تعمل على كشف شبكة حماس والبنية التحتية تحت المستشفى”.

وفي وقت سابق من اليوم، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبوسليمة أن هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج مطالبا قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من أقسام المجمع وصيدليته وسوره الشمالي.

وذكر مدير مجمع الشفاء أن المجمع لم يعد قادرا على مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت.