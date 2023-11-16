عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس، اليوم الخميس، إن عمليات التفتيش في مستشفى الشفاء في غزة قد تستمر لأسابيع.

وأضاف كونريكوس، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “القوات تعمل على كشف شبكة حماس والبنية التحتية تحت المستشفى”.

وفي وقت سابق من اليوم، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبوسليمة أن هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج مطالبا قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.

رسالة عاجلة من قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني لكتائب القسام

مقـ.تل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه جراء الهجوم على حاجز النفق جنوب القدس

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  فجرت عددا من أقسام المجمع وصيدليته وسوره الشمالي.

وذكر مدير مجمع الشفاء أن المجمع لم يعد قادرا على مداواة الأطفال لعدم توفر الدواء وكل من يمرض في القطاع سيموت.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مستشفى الشفاء غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

مقـ.تل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه جراء الهجوم على حاجز النفق جنوب القدس

نهاية الهيمنة.. دولة جديدة تتعاون مع روسيا للتخلص من الدولار الأمريكي

ذعر في أمريكا بسبب حماس.. تفاصيل

روسيا والإمارات تبحثان الانضمام إلى أعمال "بريكس"

أمر حتمي .. الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض المعدية في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية في غزة

تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي لمنع مبيعات الأسلحة لإسرائيل

هيومن رايتس ووتش تفضح أكاذيب إسرائيل بشأن مستشفى الشفاء

ترشيحاتنا

لبدء المفاوضات مع بوتين.. الغرب يوجه إنذاره الأخير لـ زيلينسكي

محمد صلاح يعزز تقدم مصر على جيبوتي بهدف ثاني من ركلة جزاء

إسرائيل تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط.. متى سيتوقف دمار غزة؟

الأغذية العالمي: غزة تواجه مجاعة واسعة النطاق.. وكل سكانها في حاجة ماسة للمساعدات

طفل فلسطيني بعد توجيه الرئيس بعلاجه: مصر أم الدنيا وبحب السيسي

لأول مرة في التاريخ.. مصر تتأهل للدور النهائي من كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

فيديو

رد فعل غير متوقع.. أول تعليق لأحمد فهمى على انفصاله عن هنا الزاهد

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ