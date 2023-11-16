ديفيد كاميرون يزور أوكرانيا في أول مهمة له كوزير خارجية بريطانيا

سافر ديفيد كاميرون إلى أوكرانيا في أول رحلة له كوزير خارجية بريطانيا في زيارة غير معلنة بعد أيام فقط من تعيينه المفاجئ، لكنه لم يصدر أي إعلان مهم حول مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وأثناء لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، تعهد كاميرون بمواصلة الدعم البريطاني طويل الأمد لأوكرانيا.

وقال كاميرون: "أردت أن تكون هذه رحلتي الأولى على المستوى الشخصي، مضيفًا: "إنني معجب بقوة وتصميم الشعب الأوكراني".

ومع ذلك، لم يكن هناك التزام علني فوري بشأن التمويل المستقبلي للمساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومن المتوقع الإعلان عن ما إذا كانت بريطانيا ستستمر في مستوى إمدادات الأسلحة البالغ 2.3 مليار جنيه إسترليني سنويًا في بيان الخريف القادم من المستشارة.

تم تعيين رئيس الوزراء السابق وزيرًا للخارجية من قبل ريشي سوناك يوم الاثنين الماضي وتم تعيينه في مجلس اللوردات حتى يتمكن من تولي هذا المنصب.

وفي أوكرانيا، تزايدت المخاوف بشأن الدعم العالمي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى صرف الانتباه عن البلاد، كما برزت أسئلة طويلة المدى حول الدعم المالي الغربي مع توجه الولايات المتحدة إلى دورة انتخابية.

وقال زيلينسكي: "الآن، كما تعلمون، لا يركز العالم على الوضع في ساحة معركتنا في أوكرانيا، وهو منقسم من أجل التركيز". "هذا لا يساعد حقًا، ونحن ممتنون لأن المملكة المتحدة دعمت دائمًا أوكرانيا".