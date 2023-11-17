بين نام ليلة الدخلة و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

تصدرت أخبار الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، محركات البحث في الأيام الأخيرة، بسبب الشائعات المتعلقة بانفصالهما بعد 4 سنوات من الزواج. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على تفاصيل هذا الانفصال ونستعرض بعضًا من التصريحات التي أدلى بها الثنائي قبل هذا الحدث.

تأكيد الانفصال

وفي خطوة مفاجئة، أكدت هنا الزاهد عبر حسابها على إنستجرام رسميًا انفصالها عن أحمد فهمي بعد أربع سنوات من الزواج. وفي تصريحها، قالت: "تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد جواز 4 سنوات وربنا يكتب اللي فيه الخير."

قصة حبهما الكبيرة

ورغم أن الثنائي كان يُعتبر من أشهر الثنائيات الفنية في السنوات الأخيرة، إلا أن الشائعات حول انفصالهما أثارت صدمة الجمهور. بدأت قصة حبهما في صالة السينما، وكانت تحقيقًا لنجاح فني كبير، إلا أنها وصلت إلى نهايتها بشكل مفاجئ.