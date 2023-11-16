عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

صدى البلد


 

تسليم شهادات ل١١ خريجيا بدورة تأهيل معلمي اللغات في الوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الخميس، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظه.

وبدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، حيث استعرض أهم الإنجازات التي تحققت على أرض واحات الوادي الجديد خلال 9 سنوات مضت.

تناول المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات .

ولفت أمين الحزب بالوادي الجديد، في حديثه إلى الأحداث الحالية سواء الإقليمية أو العالمية وما تواجهه مصر من تحديات، موضحا الخطوات الإستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة مؤكدا على الدعم الكامل من أمانة حزب الوادي الجديد للسيد رئيس الجمهورية.

فيما أكد فضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، دعم القيادة السياسية في موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس لتطوير الخطاب الديني، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار.


كما تناول القس شنودة صهيون كاهن كنيسة العذراء نيابه عن نيافه الانبا أرسنيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد والواحات، في حديثه أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر على أن ملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل، وأكدت على دور المرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات، مطالبه الجميع بالخروج للمشاركة وإظهار المحافظة بالمظهر اللائق الذي عدناه في شعب الواحات.

VID-20231116-WA0042
VID-20231116-WA0042
VID-20231116-WA0040
VID-20231116-WA0040
VID-20231116-WA0041
VID-20231116-WA0041
VID-20231116-WA0039
VID-20231116-WA0039
IMG-20231116-WA0038
IMG-20231116-WA0038
IMG-20231116-WA0036
IMG-20231116-WA0036
IMG-20231116-WA0037
IMG-20231116-WA0037
ئيس الجمهورية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الحزب الجمهوري الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي القادم الفترة القادمة أمانة حزب مستقبل وطن بدالفتاح السيسي زب مستقبل وطن زب مستقبل رئيس الجمهو قرآن الكريم قدرات الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

تسليم شهادات ل١١ خريجيا بدورة تأهيل معلمي اللغات في الوادي الجديد

ندوة بإعلام الداخلة تبين مخاطر عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد عن الحد من التطرف الفكري

محافظ الوادي الجديد: إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضي الدولة

استمرار فعاليات مبادرة «100 مليون صحة» في مدارس الوادي الجديد

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية

تقرير.. كنوز دفينة وثروات مفقودة بالصحراء السوداء في الوادي الجديد

"العنف الإلكتروني المستحدث".. ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

مركز القدس للدراسات المستقبلية: العدوان الإسرائيلي يسعى إلى حرق غزة بالكامل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الموتى في صفوفه منذ 7 أكتوبر

دون فرحة.. رد فعل مجلس اتحاد الكرة عقب سداسية جيبوتي| فيديو

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزعم: نقترب من القضاء على البنية التحتية لحماس

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

أمريكا تطالب إسرائيل بضمان أمن سكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

فيديو

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ