مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد





نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، الخميس، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظه.

وبدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، حيث استعرض أهم الإنجازات التي تحققت على أرض واحات الوادي الجديد خلال 9 سنوات مضت.

تناول المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات .

ولفت أمين الحزب بالوادي الجديد، في حديثه إلى الأحداث الحالية سواء الإقليمية أو العالمية وما تواجهه مصر من تحديات، موضحا الخطوات الإستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة مؤكدا على الدعم الكامل من أمانة حزب الوادي الجديد للسيد رئيس الجمهورية.

فيما أكد فضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، دعم القيادة السياسية في موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس لتطوير الخطاب الديني، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار.



كما تناول القس شنودة صهيون كاهن كنيسة العذراء نيابه عن نيافه الانبا أرسنيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد والواحات، في حديثه أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر على أن ملف تمكين المرأة وحصولها على حقوقها كاملة شهد تقدمًا هائلًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل، وأكدت على دور المرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات، مطالبه الجميع بالخروج للمشاركة وإظهار المحافظة بالمظهر اللائق الذي عدناه في شعب الواحات.

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