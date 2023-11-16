الشباب والرياضة بالقليوبية تستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برئاسة عبدالله عبدالعالى الحميدان ومسئولى مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى ابوضيف مسئولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة لتفقد مراكز التخاطب والتكامل الحسي المنفذة بمراكز شباب القليوبية.



وتضمنت الزيارة تفقد مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب مساكن اسكو بشبرا الخيمة ، مركز شباب العمار بطوخ ومركز شباب كفر الجزار ببنها ، والتى يتم تنفيذها وفقا لبروتوكول التعاون بين مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب قادرون باختلاف التابع للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش، فى إطار برنامج جسور الأمل لانشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوى الهمم بشكل مجانى لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.



ومن جانبه، وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه من جهود وتعاون مثمر مع الدولة المصرية تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.



ونقل الصبروط تحيات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للأمين العام لمؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم والوفد المرافق من المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة ، مشيداً بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم ، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لذوى الهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف فى اكلر رؤية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يولى اهتماما بالغا وغير مسبوق بذوى الهمم .



وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لذوى الهمم، عن بالغ سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول التعاون لمبادرة جسور الأمل مؤكدا على نجاح المرحلة الأولى من إنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع انحاء جمهورية مصر العربية مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خلال إنشاء 60 مركزا جديدا نظرا لما حققته المرحلة الأولى من نتائج ونجاح للمراكز المنفذة ، وشملت الزيارة متلبعة الخدمات والأنشطة داخل مراكز التخاطب بالقليوبية التي تتمثل في جلسات التخاطب و تنمية المهارات والتكامل الحسى، بدءا من مركز شباب مساكن اسكو مرورا بمركز شباب العمار وختاما بمركز شباب كفر الجزار.



كما أشاد الأمين العام للمؤسسة والوفد المرافق بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بالقليوبية وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل المراكز موجها الشكر للأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز ، وخلال لقائه بأولياء الأمور تم توجيه الشكر لأولياء الأمور على مؤكدين أن الهدف من انشاء مراكز التخاطب هو تقديم الخدمة لأصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة والى ذويهم واسرهم من خلال مبادرة جسور الأمل فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الأمور.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب وبصدد انشاء مراكز اشافية من خلال المرحلة الثاتية لمبادرة جسور الأمل لانشاء 60 مركزا جديدا للتخاطب على مستوى الجمهورية.