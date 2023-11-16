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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: الأطباء مستعدون لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، آخر تفاصيل استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين من مجمع الشفاء بقطاع غزة. 

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع عبر قناة “إم بى سى مصر”، أن الصحة تلقت طلبا باستقبال 33 طفلا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين لتوفير الرعاية الطبية لهم فى أسرع وقت. 

وأكد وزير الصحة، أن عملية نقل الأطفال المبتسرين معقدة للغاية و 35 حضانة متنقلة “سيارات إسعاف مجهزة” تنتظر الأطفال أمام معبر رفح منذ 3 أيام. 

استهداف المدنيين

وأشار وزير الصحة، إلى أن إصابات المرضى فى غزة تدل على استهداف المدنيين والإصابات متنوعة بين كسور وشظايا فى الجمجمة وحروق في أعضاء الجسم، مشيرا إلى أن بعض الأطفال وصلوا إلى معبر رفح دون رفقاء نتيجة استشهاد ذويهم. 

وعن الطفل عبد الله قال وزير الصحة، إن الطفل عبد الله تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر، وكان فى انتظاره فريق طبى متكامل.

وأكد وزير الصحة، أن مصر تقدم للأشقاء فى غزة ما لم تقدمه دولة أخرى، والأطباء المصريين يتسابقون لعلاج الأشقاء، بل ومستعدين لدخول معبر غزة لمساعدة الأشقاء اذا تم تنسيق هذا الأمر. 

 

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