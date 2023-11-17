صفقات الأهلي الجديدة.. المارد الأحمر يقترب من ضم هذا اللاعب

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في ترتيب أوراقهم بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني من أجل تدعيم الأهلي بعدد من الصفقات الصفقات المتميزة فى الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "محمد كوانتية العملاق البوركيني ومهاجم نادي جروزني الروسي، رحب بانضمامة للاهلي في يناير القادم وتمني ان تنجح مفاوضات الاهلي مع نادية هذة المرة.

وتابع" نادي مصري كبير يحاول افساد هذة الصفقة باي طريقة وبعت عرض لنادي جروزني الروسي اعلي من عرض الاهلي بكتير ، اللاعب اكد انة لا يرغب الا في الانتقال للاهلي لرغبتة في اصافة بطولات والقاب في تاريخة الكروي.