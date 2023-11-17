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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماكينة أهداف.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على ليشتنشتاين في تصفيات اليورو

رونالدو
رونالدو

نجح منتخب البرتغال في الفوز بهدفين دون على مضيفه منتخب ليشتنشتاين لتحافظ على علامة النجاح الكاملة بتصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وتمكن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي, من تسجيل هدفه الدولي 128 خلال فوز البرتغال 2- صفر على مضيفتها ليختنشتاين لتحافظ على علامة النجاح الكاملة بتصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وافتتح رونالدو (38 عاما) التسجيل للبرتغال، التي ضمنت الصعود للنهائيات في وقت سابق، بتسديدة جانبية رائعة بعد تمريرة ديوغو جوتا في بداية الشوط الثاني معززا صدارته لهدافي كرة القدم الدولية.

ويعيش رونالدو فترة رائعة مع النصر ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفا، ويبدو في أفضل أحواله البدنية والفنية قبل بطولة أوروبا حين يبحث عن لقبه القاري الثاني. وسجل 16 هدفا في 17 مباراة مع "العالمي" في كل المسابقات هذا الموسم.

وأضاف جواو كانسيلو لاعب برشلونة الهدف الثاني قبل استبدال رونالدو في الدقيقة 67 لتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة بفارق ثماني نقاط عن سلوفاكيا التي حسمت التأهل بفوزها 4-2 على أيسلندا. وشارك روبن نيفيز لاعب وسط الهلال السعودي في المباراة بأكملها خلال الانتصار التاسع على التوالي للبرتغال.

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