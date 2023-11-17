للمرة الأولى.. الأزهر يطلق حلقات تعليمية لكتب القراءات

أعلن قطاعُ المعاهد الأزهرية، عن بدء نشر حلقات تعليمية لكتب القراءات الأزهرية لأول مرة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني -وكيل الأزهر الشريف-، وبإشراف الشيخ أيمن محمد عبدالغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية-، وتنفيذ فني للإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، بالتعاون مع المشرف على المشروع الشيخ عماد فتحي -عضو المكتب الفني لفضيلة وكيل الأزهر الشريف-.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هذه الحلقات التعليمية تأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات، وتحقيقًا لأهداف الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة.

وأضاف، أن هذه الحلقات التعليمية ستكون متاحة عبر قناة المركز الإعلامي التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية على يوتيوب، وصفحة رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وستكون موجهة لجميع الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية، وستشمل جميع كتب القراءات المقررة عليهم.

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وأوضح أن الحلقات التعليمية مكثفة، وتشمل شرحًا مبسطًا لكافة القواعد والأحكام المتعلقة بكتب القراءات، كما ستتضمن أمثلة وتطبيقات عملية على القواعد والأحكام.

وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني بجهود الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، والشيخ عماد فتحي، في إعداد هذه الحلقات التعليمية، وحرصهم على تقديمها بأعلى جودة ممكنة.

وأعرب الشيخ عماد فتحي عن سعادته بإطلاق هذه الحلقات التعليمية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تطوير العملية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وتحقيقًا لأهداف الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة.

وأضاف، أن الحلقات التعليمية تمت بالتعاون مع نخبة من المختصين في علوم القرآن الكريم والقراءات وعلى رأسهم فضيلة الدكتور: عبدالكريم صالح -رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف-.