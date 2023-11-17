عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للمرة الأولى.. الأزهر يطلق حلقات تعليمية لكتب القراءات

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاعُ المعاهد الأزهرية، عن بدء نشر حلقات تعليمية لكتب القراءات الأزهرية لأول مرة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني -وكيل الأزهر الشريف-، وبإشراف الشيخ أيمن محمد عبدالغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية-، وتنفيذ فني للإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، بالتعاون مع المشرف على المشروع الشيخ عماد فتحي -عضو المكتب الفني لفضيلة وكيل الأزهر الشريف-.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن هذه الحلقات التعليمية تأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات، وتحقيقًا لأهداف الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة.

وأضاف، أن هذه الحلقات التعليمية ستكون متاحة عبر قناة المركز الإعلامي التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية على يوتيوب، وصفحة رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وستكون موجهة لجميع الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية، وستشمل جميع كتب القراءات المقررة عليهم.

لمشاهدة الحلقات من هنا

وأوضح أن الحلقات التعليمية مكثفة، وتشمل شرحًا مبسطًا لكافة القواعد والأحكام المتعلقة بكتب القراءات، كما ستتضمن أمثلة وتطبيقات عملية على القواعد والأحكام.

وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني بجهود الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، والشيخ عماد فتحي، في إعداد هذه الحلقات التعليمية، وحرصهم على تقديمها بأعلى جودة ممكنة.

وأعرب الشيخ عماد فتحي عن سعادته بإطلاق هذه الحلقات التعليمية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في تطوير العملية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، وتحقيقًا لأهداف الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة.

وأضاف، أن الحلقات التعليمية تمت بالتعاون مع نخبة من المختصين في علوم القرآن الكريم والقراءات وعلى رأسهم فضيلة الدكتور: عبدالكريم صالح -رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف-.

المعاهد الأزهرية حلقات تعليمية القراءات شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

ترشيحاتنا

6 أشهر جديدة بدون جمارك.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين بعد ارتفاع الأسعار

تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم

السعودية.. مغادرة الطائرة الإغاثية الثامنة للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

للمرة الأولى.. الأزهر يطلق حلقات تعليمية لكتب القراءات

نجاح جديد.. سرايا القدس تعلن عن خسائر لجيش الاحتلال

شاهد.. أكفان رمزية أمام البيت الأبيض تذكيراً بمجـ.ازر الاحتلال في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ