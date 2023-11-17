جامعة عين شمس في أسبوع|تدشين جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في عام 2023...التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية

جامعة عين شمس في أسبوع :

تدشن جائزة للرواد تقديرا لدور علمائها في العام 2023

التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية

كلية الطب تحتفل باليوم العالمي لمرض السكرى بفعاليات متنوعة

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ،طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي لمرض السكرى بفعاليات متنوعة ،التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس.





نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس ، بالتعاون مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات وقسم 5 باطنة الغدد الصماء احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمرض السكرى ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أ.د على الانور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، وتحت إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة و طب الصناعات وأ.د/ سلوى صديق رئيس قسم 5 باطنة ( الغدد الصماء )

بدأت الفعاليات بنشاط رياضي مميز، حيث قام المشاركون بالمشي في حديقة عرب المحمدي بمشاركة عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس للتدريس والطلاب والعاملين.



وفي كلمتها خلال الاحتفالية رحبت الدكتورة . هالة سويد، بالحضور مشيرة إلى أن الهدف من الاحتفالية هو توعية الجمهور بمرض "داء السكرى". في السياق نفسه، قدمت رئيسة 5 الباطنة (والغدد الصماء )، ا.د. سلوى صديق، محاضرة عن داء السكرى النوع الأول والثانى والنوع الذى يظهر اثناء الحمل ، وكيفية التعايش معه وتجنب مضاعفاته، بالإضافة إلى التحاليل اللازمة لتشخيص المرض ووسائل الوقاية منه، منوهة إلى أن تناول بعض الأدوية دون استشارة قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر.

وقدمت الدكتورة نانيس إسماعيل، أستاذ الصحة العامة، محاضرة حول "النشاط البدني ومرضى السكري من النوع الثاني"، حيث أوضحت كيفية التحكم في مستويات داء السكري باعتماد ثلاثة عوامل رئيسية هي: التغذية، الرياضة، والدواء.

أكدت الدكتورة مها الجعفري على أهمية دمج الشق الوقائي متمثلا في قسم الصحة العامة والشق العلاجي متمثلا في الأقسام الاكلينيكية في حملات التوعية الصحية المختلفة.

وعقب انتهاء الفعاليات، تم قياس سكر عشوائي وقياس نسبة الدهون في الدم وقياس سكر تراكمي وقياس ضغط الدم وقياس كتلة الجسم، مع كشف مدى قابلية الإصابة بمرض السكري لجميع الحضور، وتم توزيع نشرات توعية بالمرض.

اعتمد مجلس جامعة عين شمس بجلسته المنعقدة في 6 نوفمبر 2023 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023 .

ومن الجدير بالذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء .



تمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:

- العلوم الأساسية

- العلوم الطبية

-العلوم الهندسية

- العلوم الزراعية

- العلوم الإنسانية والاجتماعية

- العلوم التربوية

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة للرواد وشروطها ضرورة الدخول على الملف المرفق

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023 حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

تفقد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للاطلاع على ما تم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع.



ورافقه بالجولة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د ياسر مجاهد مدیر مركز الاستشارات الهندسية و استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، و انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.



كما شارك بالجولة الدكتور حازم الدالى المستشار الهندسى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و أ.د.رغدة طلال مدير مستشفى الطواريء و النقيب محمود طارق عثمان من الأشغال العسكرية.



وخلال الزيارة أشاد أ.د محمد ضياء بالجهد المبذول للإنتهاء من هذا المشروع القومى الضخم والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما وجهه بسرعة انتهاء الأعمال لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس.



وأثناء الجولة استمع لما قدمه أ.د. على الانور من شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية ، كذلك المراعاة فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء الى ٣٠ % بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.



واشتملت جولة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين وجارى الإنتهاء من أعمال الوجهات.



بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من ٧ أدوار والذي يشمل 8 غرف عمليات و 150 سرير داخلي و60 سرير رعاية من ضمنهم 20سرير رعاية سموم، وبالإضافة إلى دور إداري وأكاديمى وقاعات محاضرات وقسم للإشعة مزود بجهازين آشعة مقطعية.

والجدير بالذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعاً، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش، وكما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة الطبية.

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الأورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیکی، مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض .