أحمد حلمي يسترجع ذكريات برنامجه من سيربح البونبون

استرجع الفنان أحمد حلمي تفاصيل برنامجه الشهير “من سيربح البونبون” الذى كان يخص الأطفال، والذى قدمه فى بداياته الفنية .

وقال أحمد حلمي فى لقائه مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج Sold out ، أن أختياره للأطفال المشاركين بالبرنامج كان يعتمد على رؤيته للأطفال الهادئة داخل الفصول فى الحضانة ، لأنه كان يعتقد أنهما لديهم الكثير من المواهب ليقدموه .

وأضاف: كنا بندخل الحضانة أعدي على فصل فصل وأراقب العيال وأشوف أكتر واحد هادي وأخده، وكنت بتعمد يكون هادي علشان أكتشفه، لأن ده بيكون جواه حاجة.

وتحدث أحمد حلمي أيضًا عن قصص طريفة في حياته، قائلا إنه تعرض لموقف طريف في حياته "أنا اتعضيت من حمار وده موقف نادر أنه يحصل، وتقريبا أن ده الحمار الوحيد اللي عضني، وأنا أول واحد الحمار يعضني، وأنا الوحيد اللي عضني الحمار اللي تحت البيت ده".

وأضاف: أن الحمار كان متواجدا تحت منزله وهو صغير، موضحا أنه لا يعلم حتى الآن عن سبب عض الحمار له، "الحمار عضني من دراعي، وتقريبا عشان شلت الأكل من قدامه".

وتابع أحمد حلمي: "أنا كنت شقي جدًا وأنا صغير، وكان بيتم التنمر عليا بسبب ودني وأنا صغير، مش عارف وانا صغير كنت بتني ودني وأنام عليها ليه، كنت بعمل حاجات غريبة وانا صغير".

تعليق أحمد حلمي على أحداث غزة

وعلق الفنان أحمد حلمي، على الأوضاع المحزنة في غزة خلال الأيام الماضية عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقاً.

‏وكتب: "المشاهد في غزة مرعبة ‏أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف. ‏أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم ‏مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم”.