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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف عن أمراض انتشرت في غزة.. وقلق بالغ مع قدوم الشتاء

غزة
غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مجددا عن قلقها البالغ بشأن انتشار الأمراض في غزة حيث تسببت أسابيع من القصف الإسرائيلي في احتشاد السكان في الملاجئ مع شح الغذاء والمياه النظيفة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نحن قلقون للغاية بشأن انتشار الأمراض مع اقتراب فصل الشتاء".

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 70،000 حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 44000 حالة من الإسهال في الجيب المكتظ بالسكان، وهي أرقام أعلى بكثير مما كان متوقعا.

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن السكان يواجهون «احتمالاً مباشراً للموت جوعاً» في قطاع غزة، حيث أصبحت «إمدادات الغذاء والمياه معدومة عملياً».

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان: «مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشراً للموت جوعاً».

وأكدت ماكين: «لا توجد طريقة لتلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد قيد التشغيل» في إشارة إلى المساعدات عبر معبر رفح.

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