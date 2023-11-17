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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

بعض الندوات التثقيفية
بعض الندوات التثقيفية لثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية، والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وشهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان '' مظاهر الرفق فى السيرة النبوية''، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، وبحضور طالبات المعهد الأزهرى الإعدادى بنات، تحدث فيها الشيخ مصطفى السيد حسان قابيل، حول تعريف معنى الرفق وفضله، مستشهدا بمواقف من حياة الرسول صلي الله عليه وسلم، قائلا: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إلى البشرية لتطهير النفس، وحثها على الأخلاق الحميدة، ومن أعظم الأخلاقيات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ خلق الرفق ذلك الخلق الرفيع الذي يضع الأمور في نصابها، ويصحح الأخطاء، ويقوم السلوك ويهدي إلى الفضائل بألطف العبارات، وبطريقة مؤثرة، وأضاف فضيلته، أن من مظاهر الرفق فى سيرة النبى عليه افضل الصلاة والسلام، رفقه فى التعامل مع السائل، والمخطئ، ورفقه فى التعامل مع الأطفال، ومن أساء إليه.

 

ونظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طالبات المعهد الأزهرى الإعدادى بنات، تضمن ورشة حكى لقصة '' لا تحكم وأنت غضبان'' من قصص المكتبة الزرقاء، نفذتها رضا محمد أمينة المكتبة، إلي جانب مسابقات ثقافية ترفيهية نفذتها عبير ناجى أمينة المكتبة، ومسرح عرائس، واكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والإلقاء.

 

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة، بحضور طالبات مدرسة محمد موسي الجلاب، نفذها كل من هاله عيسي، حنان اسماعيل، فتوح عبد المنعم مسئول النشاط بالموقع، تم خلالها تنفيذ شنطة من القماش الجينز القديم، وأشكال فنية أخري منها؛ فنجان، وصينية من فوارغ زجاجات المياه الغازية، والورق، كما تم تنفيذ علم مصر وفلسطين من الفوم الملون.

 

في سياق آخر، أعدت مكتبة الشواشنة حوارا مفتوحا بعنوان '' الصحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة''، أوضحت خلاله حنان حماد معوض مشرفة صحية بالوحدة الصحية بالشواشنة، مفهوم الصحة الانجابية، وضرورة أن يكون الرجال والنساء على دراية بوسائل تنظيم الأسرة، الآمنة والفعالة وبسيطة التكلفة، أشارت أيضا إلي وسائل تنظيم الأسرة سواء طرق طبيعية آمنة، أو حبوب منع الحمل، وغيرها، كما استعرضت خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأسرة داخل الوحدات الصحية.

صوتك أمانة.. ثقافة الفيوم تناقش أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي

 

 

 

''تجمل بالأخلاق'' ضمن نقاشات ثقافة الفيوم لذوي القدرات الخاصة


 

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