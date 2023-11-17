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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد وصولها إلى مصر.. أبرز المعلومات عن السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية هيرو مصطف جارج

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة منذ قليل بالسفيرة الأمريكية الجديدة هيرو مصطفى جارج، عقب وصولها مع عائلتها لتولى منصبها كسفيرة للولايات المتحدة.

ونشرت الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة على منصات التواصل الإجتماعى ترحيبها بالسفيرة هيرة مصطفى.

نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن السفيرة الأمريكية هيرو مصطف جارج، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس 2023، ترشيحه لها كسفير أمريكي بمصر.

السفيرة الأمريكية هيرو مصطف جارج

من هى السفيرة هيرو مصطفى جارج ؟

  • مواليد 1973 بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.
  • عاشت سنتان من طفولتها بمخيم للاجئين، وفي 1976 حصلت على اللجوء لـ الولايات المتحدة.
  • تخرجت هيرو مصطفى من مدرسة ماينوت الثانوية في 1991.
  • تخرجت من جامعة جورجتاون في 1995، ودرست الأمن القومي والشرق الأوسط.
  • حصلت على ماجستير العلاقات الدولية في جامعة پرنستون في عام 1997.
  • أدارت منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة.
  • عملت بالسلك الدبلوماسي في أثينا كمسؤول سياسي لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر فى 1999.
  • سافرت إلى البوسنة للإشراف على انتخابات المحافظات.
  • عملت كمحرر أول لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبوظبي بالإمارات.
  • مسؤول قنصلي فى بيروت.
  • شغلت مناصب عليا بالسفارات الأمريكية فى نيودلهي ولشبونة.
  • عضوة في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار.
  • مسؤول مكتب إيران في مجلس الأمن القومي فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
  • مساعداً خاصاً لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.
  • مستشاراً رفيعاً للشرق الأوسط لنائب الرئيس جو بايدن من مارس 2009 - 2011.
  • نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالبرتغال فى 2016.
  • السفيرة الأمريكية لدى بلغاريا.
  • مدير شئون العراق وأفغانستان بالبيت الأبيض.
  • مديرة شئون إيران والشئون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي.
  • شغلت منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية.
  • تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.
  • حصلت على 3 جوائز للأداء الرفيع بالخدمة الخارجية.
  • حصدت جوائز الشرف العليا، وجائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق بلغة أجنبية.
  • عملت سفيرة أمريكية لدى بلغاريا بين أكتوبر 2019 - فبراير 2023.
  • أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيينها سفيرة لدى جمهورية مصر العربية في نوفمبر ٢٠٢٣.
  • تجيد عدة لغات هي: الكردية، العربية، الفارسية، اليونانية، الهندية، والبرتغالية.
  • متزوجة وأم لطفلين.
السفارة الأمريكية بالقاهرة السفيرة الأمريكية الجديدة جارج هيرو مصطف جارج مصر

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