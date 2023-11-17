بعد وصولها إلى مصر.. أبرز المعلومات عن السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة

رحبت السفارة الأمريكية بالقاهرة منذ قليل بالسفيرة الأمريكية الجديدة هيرو مصطفى جارج، عقب وصولها مع عائلتها لتولى منصبها كسفيرة للولايات المتحدة.

ونشرت الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة على منصات التواصل الإجتماعى ترحيبها بالسفيرة هيرة مصطفى.

نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن السفيرة الأمريكية هيرو مصطف جارج، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس 2023، ترشيحه لها كسفير أمريكي بمصر.

السفيرة الأمريكية هيرو مصطف جارج

من هى السفيرة هيرو مصطفى جارج ؟