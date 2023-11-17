عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قليل.. فيلم الملكة الأخيرة حصريا على ART

صدى البلد

تعرض قناة أفلام 1 ART، الليلة، حصريا ولأول مرة، الفيلم الجزائري التاريخي الملكة الأخيرة، الساعة الثامنة مساء، بطولة وإخراج النجمة الجزائرية عديلة بن ديمراد، وشاركها الإخراج داميان أونوري، وشارك في بطولته دالي صلاح، محمد طهار، إيمان نويل.

ويعد الفيلم أحد أهم الأفلام التاريخية، التي تتناول حقبة مهمة من تاريخ الجزائر، حيث تدور أحداثه حول الملكة "زفيرة" التي تُعتبر رمزا للنضال لأنها رفضت مغادرة البلاد بعد وفاة زوجها وقاومت الغزو الإسباني وتصدّت لكل المؤامرات التي كانت تُحاك ضد زوجها قبل وفاته، وفضلت في النهاية إنهاء حياتها بنفسها على الاستسلام.

تنبأ بها فيلم.. اكتشاف لغة غامضة على لوح عمره 3000 عام

فيلم The Killer يتصدر مشاهدات نتفليكس| تعرف على قصته

جدير بالذكر، أن الفيلم حصد العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية، منها جائزة أحسن ممثلة في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وأفضل سيناريو بمهرجان عمان السينمائي الدولي.

الفيلم يعاد عرضه يوم السبت الساعة 1.30 ظهرا، ويوم الأحد الساعة 12 منتصف الليل.

السينمائي الدولي السينمائي التاريخي المهرجانات المهرجانات السينمائية الدولية المهرجانات السينمائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

موضوعات متعلقة

غدا.. حفل لـ العازف هشام عصام في الأوبرا

الكأس الأخيرة.. ثاني عروض معهد الفنون المسرحية على خشبة الطليعة

استعدادا لطرحه قريبا.. صور من كواليس مسلسل "العودة"

أخبار الفن| رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي.. وعرض رحلة يوسف في حمص غدا

بحضور مخرج الفيلم .. عرض رحلة يوسف في حمص غدا

تفاصيل حفلات التراث في معهد الموسيقى بالأوبرا

افتتاح الدورة الأولى للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء

تفاصيل طرح فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

ترشيحاتنا

الاحتلال يقصف مركزا للجيش اللبناني.. تطور خطير في حرب إسرائيل وحزب الله

حملة السيسي الانتخابية تعلن رقم الحساب الرسمي لها محليا ودوليا

هل يغفر الله لي الصلاة الفائتة.. وماذا يفعل من تركها لسنوات طويلة؟

المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية

تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية.. رد قاس من حماس على جوزيب بوريل

برشقة صاروخية .. انفجارات ضخمة تضرب تل أبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ