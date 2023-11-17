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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة الزمالك سيدات تحلق عاليا وتهزم سموحة 3-0 في الدوري

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"  سموحة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 19
25 - 22
25 - 16

يذكر أن "سيدات طائرة الزمالك" فاز على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية

ويتواجد "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس و6 أكتوبر والمقاولون العرب".

ومن المقرر أن يستضيف"سيدات طائرة الزمالك" نظيره الطيران يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للمسابقة.

ويقود "سيدات طائرة الزمالك" كل من؛ حسام شكري مديراً فنياً، محمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً.

الزمالك الجمعة الدور التمهيدي سيدات طائرة الزمالك نظيره الطيران

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