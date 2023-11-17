دوي انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق رشقة صاروخية من غزة.. فيديو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن رشقة صاروخية ثقيلة في طريقها إلى تل أبيب الآن.

وأضافت أن هناك دوي انفجارات في تل أبيب بعد إطلاق رشقة صاروخية من غزة.



نائبة مفوض أونروا: أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في غزة



قالت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا، إن الناس في غزة يأوون إلى مكاتبنا هربا من القصف

وأضافت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا، خلال تصريحات عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 2.2 مليون يتعرضون لعقاب جماعي في غزة.

وأشارت نتالي بوكلي، نائبة مفوض وكالة الأونروا،: "ما يحدث في غزة مأساة وانتهاك للقانون الدولي"، موضحه: "عملنا في قطاع غزة أصبح مستحيلا".

وتابعت: "يجب وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة"، لافته: "يجب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".