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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود تفقد الاتصال بموظفيها بمستشفى الشفاء في غزة.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت منظمة أطباء بلا حدود انقطاع التواصل مع موظفيها داخل مستشفى الشفاء في غزة منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى المستشفى يوم الأربعاء. 

 

في بيان صدر يوم الجمعة، كشفت منظمة أطباء بلا حدود أنه اعتبارًا من يوم الخميس، لا يزال هناك موظف واحد على الأقل موجودًا داخل مستشفى الشفاء، لكن الاتصال به كان متقطعًا.

 

جاء في بيان منظمة أطباء بلا حدود: "لم نحصل على تحديث حول الوضع داخل المستشفى من موظفينا منذ دخول القوات الإسرائيلية المنشأة في 15 نوفمبر". وأعربت المنظمة الخيرية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع غير المستقرة داخل المستشفى والتحديات التي يواجهها الطاقم الطبي.

 

خلال الاتصال الأخير مع زملائهم، أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن الطاقم الطبي المتبقي يعمل باستمرار على علاج ومساعدة المرضى والمدنيين النازحين الذين لجأوا إلى الشفاء داخل الشفاء. 

 

مما يؤكد الوضع المزري حقيقة أن المستشفى ظل بدون كهرباء أو طعام أو ماء لعدة أيام، مما وضع ضغطًا هائلاً على القدرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية.

 

استجابة لهذه التطورات، كررت منظمة أطباء بلا حدود نداءها العاجل من أجل احترام وحماية المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمدنيين الذين وقعوا في مرمى النيران أثناء النزاع.

 

دعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لضمان سلامة المتضررين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية. ولا يزال الوضع حرجاً مع تزايد المخاوف بشأن سلامة الموجودين داخل مستشفى الشفاء وسط الأعمال العدائية المستمرة.

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