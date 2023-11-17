نائب رئيس شركة ريدكون يشيد بالصناديق العقارية

قال أحمد عبد الله، نائب رئيس شركة ريدكون العقاري، إن من المميزات التى قدمتها الحكومة للقطاع العقارى هو اعتبار أن المشروع قد انتهى حال تنفيذ نسبه 80% منه.

وأضاف أحمد عبد الله خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" من مميزات اعتبار ان المشروع قد انتهى هو عدم اضطرار المطور العقارى لشراء مدة زمنية إضافية من الحكومة لتنفيذ المشروع".

وأشار نائب رئيس شركة ريدكون العقارية إلى ان الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين العقاريين إضافة إلى الاهتمام الكبير بالتسهيلات المقدمة بالاستثمار فى الساحل الشمالى.

وأشاد أحمد عبد الله، بالصناديق العقارية مؤكدا أنها تسهم فى حركة السوق.