بكاء ولحظات صعبة.. أول تعليق من لويس دياز بعد قيادته كولومبيا للفوز على البرازيل

بعد عشرة أيام من إنقاذ لويس دياز فريقه من الهزيمة، قاد الجناح الكولومبي منتخبه الوطني إلى فوز تاريخي على البرازيل في تصفيات كأس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “ كونميبول” CONMEBOL. ومع ذلك، فإن حتى هذا لا يمثل مباراة ليلة الخميس في بارانكويلا، والتي كانت الأولى لدياز مع كولومبيا منذ لم شمله مع والده المختطف، لويس مانويل دياز. تم احتجاز دياز الأكبر من قبل جيش التحرير الوطني لمدة 12 يوما، ولكن تم إطلاق سراحه في 9 نوفمبر. وقد التقى الأب والابن يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن عاد مهاجم ليفربول إلى كولومبيا لقضاء فترة الاستراحة الدولية الحالية.

لويس دياز يقود كولومبيا للفوز على البرازيل

مع كل هذا السياق العاطفي، كان لويس دياز مناسبا للمشاركة أساسيا مع كولومبيا ضد البرازيل أمام ملعب متروبوليتانو المكتظ، بينما ارتدى دياز الأب القميص الكولومبي في المدرجات لمشاهدة ابنه يلعب لأول مرة منذ إطلاق سراحه. لعبت البرازيل مع الضيوف في البداية، وهيمنت على المراحل الأولى من المباراة على كلا الجانبين عن طريق مهاجم أرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة.

ربما شعرت البرازيل أنها بحاجة إلى هذا الهدف والفوز أمس الخميس. على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا في التحدي القاسي المتمثل في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، إلا أن البرازيل بدت ليست في مستواها منذ بدء اللعب في سبتمبر. فبعد فوزين في المباراة الافتتاحية على بوليفيا وبيرو، تعادل عملاق أمريكا الجنوبية مع فنزويلا على أرضه يوم 12 أكتوبر، قبل أن يخسر بنتيجة 2-0 أمام أوروجواي في مونتيفيديو بعد خمسة أيام.

وتبدو الخسارة الأخيرة أفضل كثيرا بعد ليلة الخميس، عندما خسرت الأرجنتين أيضا أمام أوروجواي بنفس النتيجة، وفي بوينس آيرس أيضا. ورغم عدم وجود خطر حقيقي في إضاعة البرازيل فرصة المشاركة في كأس العالم 2026، فإن هيكل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" وسياساته أسلوب اللعب يجعل من الممكن أن تتفاقم الإخفاقات بسرعة كبيرة، وربما لم يرغب السيليساو في التوجه إلى مباراته البارزة مع الأرجنتين يوم الثلاثاء بعد الخسارة.

Alisson approached Luis Diaz immediately after full-time despite Brazil losing to Colombia. He knew what the game meant to the whole Diaz family.pic.twitter.com/1OVmCJiLpo — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) November 17, 2023

خسارة البرازيل أمام كولومبيا

ومع ذلك، بعد أن سيطرت البرازيل على المباراة مبكرا، عاد الكولومبيون المضيفون إلى المباراة، ويرجع ذلك في الغالب إلى دياز، الذي حصل على فرصة بعد فرصة تذهب بعيدا عن المرمى، أو تذهب إلى يدي زميله في الفريق أليسون. ومع ذلك، استمر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الهجوم على الجانب الأيمن من دفاع البرازيل، مما أدى إلى إزعاج إيمرسون وماركينيوس بشكل متكرر داخل وخارج الكرة، حيث حققت كولومبيا أفضلية كبيرة في التسديدات بحثا عن هدف التعادل (في المباراة، تفوق أصحاب الأرض في التسديدات) البرازيل 23-12، و10-3 بالتسديدات على المرمى).

سيأتي هدف التعادل هذا أخيرا في الدقيقة 75، حيث أرسل ظهير جناح براجا كريستيان بورخا عرضية مضاربة، والتي أمسك بها دياز خارج منطقة الست ياردات مباشرة، وأرسل رأسية إلى الزاوية متجاوزة أليسون بقدم مسطحة.

بكاء والد دياز

انفجر دياز في البكاء بينما كان زملاؤه يحتفلون به. قطعت الكاميرات على دياز الأب، الذي وقف وسط الحشد في حالة من النعيم. وحتى التعادل مع البرازيل سيعني الكثير لكولومبيا التي تحاول العودة إلى كأس العالم بعد غيابها عن نسخة 2022. ولكن قبل أن تستقر نبضات الجميع، عادت كولومبيا إلى ما كانت عليه. بعد أربع دقائق فقط من هدف دياز الافتتاحي، أرسل جيمس رودريجيز، الذي لا يزال جيدا جدًا طالما لم يُطلب منه التحرك كثيرا، كرة عرضية من أعلى منطقة الجزاء. مرة أخرى، كان دياز هناك ليرفع الكرة ويسدد برأسه في مرمى أليسون ليمنح كولومبيا التقدم في الدقيقة 79 بنتيجة 2-1.

UNBELIEVABLE MOMENTS OUT OF COLOMBIA!



LUIS DIAZ SCORES TWO GOALS IN FIVE MINUTES TO TAKE THE LEAD OVER BRAZIL!



FOOTBALL ❤️ pic.twitter.com/QdjcKBBEWQ — ESPN FC (@ESPNFC) November 17, 2023

كان تسجيل الأهداف لكولومبيا سببا كافيا للاحتفال، فبعد الحفاظ على تقدمها بهدف واحد لبقية المباراة، فازت كولومبيا على البرازيل للمرة الأولى في 15 مباراة في تصفيات كأس العالم، وللفترة الأولى منذ عام 2015. لكن كون الهدفين جاءا من عقل دياز، الذي ظل غائما لمدة شهر بسبب مشاعر عدم اليقين والخوف المستمرة تقريبا، جعل التطهير النهائي مثاليا بكل بساطة.

💛🇨🇴 Luis Díaz’s father reaction after he scored vs Brazil is just wonderful to see. pic.twitter.com/Xl83NUN2kl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023

لويس دياز يشكر الله على الفوز

وقال لويس دياز بعد المباراة: "أشكر الله. فهو يجعل كل شيء ممكنا. لقد عشنا دائما لحظات صعبة، لكن الحياة تجعلك قويا وشجاعا. وكذلك كرة القدم وكذلك الحياة، لقد استحقينا هذا النصر".

وسجل دياز الهدفين بضربات رأسية، الأول في الدقيقة 75 والثاني في الدقيقة 79. وهذا أول فوز لكولومبيا على البرازيل في تصفيات كأس العالم منذ 15 مباراة.

وقال حارس مرمى البرازيل أليسون، زميل دياز في ليفربول: "إنه صديق، لقد عانى كثيرا هذه الأيام. هذا يتجاوز كرة القدم، إنه يستحق ذلك".

واختطف مسلحون على دراجات نارية والدي دياز من محطة وقود في بلدة بارانكاس في 28 أكتوبر. وأنقذت الشرطة والدته في غضون ساعات، وأقامت حواجز على الطرق حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف شخص بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وسيواجه دياز وكولومبيا باراجواي يوم الثلاثاء المقبل.