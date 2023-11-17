المستشار محمود فوزي: 15 ألف مشروع أقيمت في مصر آخر 10 سنوات

أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن حجم المشروعات التي تمت في مصر؛ جاءت نتيجة رؤية وأهداف تم وضعها، مشيرا إلى أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت إقامة 15 ألف مشروع.



وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هذه المشروعات تأتي نتيجة الأهداف التي تم وضعها، مشيرا إلى أن “البنية الأساسية” مهمة لأي مشروعات، وما شاهدناه في الفترة الماضية؛ كان لضرورة حتمية.

وأكد محمود فوزي، أن الدولة بحثت عن السلام الاجتماعي، والبنية التحتية السليمة، وكل المشروعات التي أقيمت؛ تمت بأموال وعمال وأرض مصرية، مشيرا إلى أن القطاع العام مهم في الدولة، والمرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص، والتوسع في التشغيل، والدولة جادة في طمأنة الناس ودعم القطاع الخاص.