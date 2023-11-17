سامسون اكينولا مفاجأة معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك وأبو سليم الليبي.. تفاصيل

قرر معتمد جمال مدرب فريق الزمالك، منح الفرصة للمهاجم البنيني سامسون أكينولا للظهور مع الفريق والتعبير عن نفسه في الفترة المقبلة.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "مينا ماهر: سامسون اكينيولا متألق بشكل كبير مع الكابتن معتمد جمال، سامسون من اكتر اللعيبة اللي بتعرف تتحرك من غير كورة و في المباراة الودية الاخيرة سجل هدفين و كان مقدم اداء مميز، اللاعب يحتاج الدعم من جمهور الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.