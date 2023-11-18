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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جوزك الدكتور وابنك اللي بتّاجري بيه| فادى خفاجة يوجه رسالة لـ مها أحمد ويخلع ملابسه

مها أحمد
مها أحمد

وجه الفنان فادي خفاجة رسالة غامضة مجهولة، بعد انتقادات الجمهور له وللفنانة مها أحمد، وذلك بعدما سبت الأخيرة المتابعين خلال بث مباشر ظهرت فيه برفقة فادي خفاجة عبر تيك توك.

فادي خفاجة 

هل يقصد فادي خفاجة مها أحمد؟

وقال فادي خفاجة، خلال بث مباشر له عبر موقع تيك توك: إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟ إنتي عملتي إيه في حياتك؟ إنتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي، بس إنتي بتاجري بيه، وكان تعليقات الجمهور تشير إلى أنه يقصد الفنانة مها أحمد.

وتابع فادي خفاجة خالعًا ملابسه خلال البث المباشر، قائلًا: اللي يفتح عليا لايف قوله ابن سيد خفاجة هيفتح عليك بلد.

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مها أحمد توجه رسالة غامضة فهل تقصد فادي خفاجة؟

كما وجهت الفنانة مها أحمد رسالة غامضة عبر بث مباشر بـ تيك توك، قائلًا: يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس، قولتله عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد، أنا تريند لوحدي، كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر.

مها أحمد تسب الجمهور

وسبق وأن وجهت مها أحمد، رسالة قاسية لجمهورها خلال البث المباشر والذي كان يشاركها البث كل من الفنان هادي خفاجة وشقيقه فادي خفاجة عبر موقع الفيديوهات التيك توك، واصفها منتقديها بـ الخدامات، وقالت: يا خدمات بطلوا كفاية.. أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة.. إحنا عملنا اللي علينا ورينا آخركم إيه يا بعدة.

مها احمد 

مها أحمد تتضامن مع الشعب الفلسطيني

وعلى جانب آخر،  تضامنت مها أحمد مع الشعب الفلسطيني مؤخرًا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بـ انستجرام، وكتبت قائلة: لما الطين يروح إيه اللي فاضل.. فلسطين عربية.

كما أعربت مها أحمد تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية سيناء من الكيان الصهيوني، وكتبت عبر انستجرام قائلة: أنا المواطنة مها أحمد محمد السيد أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: أولا- حماية أرض مصر من المخاطر مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا. ثانيا- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكريه. ثالثا- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم فلا أرض بلا شعب. رابعا- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

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