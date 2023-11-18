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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: عدة أفلام تدعم فلسطين والأعمال الدرامية أقوى في التأثير من الأوبريت

جمال العدل
جمال العدل

كشف المنتج جمال العدل تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، ورسالة أفلام العدل جروب حول القضية الفلسطينية.

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وأضاف جمال العدل المنتج جمال العدل خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عدة أفلام عن دعم فلسطين ومنها أصحاب ولا بيزنس، وهمام في أمستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأعمال الدرامية أشد وأقوى في التأثير من الأوبريت الغنائي بشأن القضية.

أعمال رمضان 2024

وبشأن أعمال رمضان 2024، أكد جمال العدل، أنه يعمل على تقديم مسلسل 15 حلقة عن رواية عتبات البهجة بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وإخراج مجدي أبو عميرة، وسيكون مسلسل مختلف عن الأعمال السابقة.

جمال العدل القضية الفلسطينية شيرين سليمان سبوت لايت دعم فلسطين

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