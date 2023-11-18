لأول مرة.. المتزوجات والأمهات وصاحبات الوزن الزائد يتنافسن على ملكة جمال الكون

أعلنت مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023، لأول مرة أنها ستسمح للنساء المتزوجات والأمهات بالمشاركة لأول مرة، وتضم عارضة أزياء ذات حجم زائد ومتسابقتين متحولتين جنسياً.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، في المباراة النهائية التي ستقام يوم 18 نوفمبر، ستمثل روسيا عارضة أزياء تبلغ من العمر 22 عامًا من سانت بطرسبرج.

كانت مارجريتا ألكساندروفنا جولوبيفا تنهي دراستها في موسكو لتصبح وكيلة جمركية فيدرالية عندما فازت بمسابقة ملكة جمال الكون في روسيا.

ضمت مسابقة ملكة جمال هذا العام متسابقات من 85 دولة. كانت ماريا كاميلا أفيلا مونتانيز من كولومبيا وميشيل كوهن من جواتيمالا أول زوجات وأمهات سُمح لهن بالمنافسة. كانت جين ديبيكا جاريت من نيبال أول متنافسة على الإطلاق على فئة "الحجم الزائد" .

وفي سابقة تاريخية أخرى، شاركت في المسابقة امرأتان متحولتان جنسيًا، وهما مارينا ماتشيتي من البرتغال وريكي فاليري كولي من هولندا. كانت أنجيلا بونس من إسبانيا أول امرأة متحولة على الإطلاق تتنافس في عام 2018، لكنها لم تصل إلى النهائيات.

وكانت السلفادور حريصة على استضافة المسابقة وعرض ثمار إصلاحات الرئيس ناييب بوكيلي في الحد من جرائم العنف والفقر. شارك بوكيلي بفخر مقطع الفيديو للمتسابقة من بلاده، إيزابيلا جارسيا مانزو، وهي ترتدي زيًا مستوحى من البركان.

وكانت مسابقة ملكة جمال الكون مملوكة في السابق لقطب العقارات في نيويورك دونالد ترامب، لكنه باع المسابقة في عام 2015 بعد إعلانه عن ترشحه الناجح في نهاية المطاف للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

في عام 2020، استحوذت على المسابقة رجل الأعمال التايلاندي والناشط المتحول جنسيًا آن جاكراجوتاتيب من مجموعة JKN العالمية مقابل 20 مليون دولار.