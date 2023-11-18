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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بأسوان لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

مؤتمر دعم السيسى
مؤتمر دعم السيسى باسوان

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بساحة مصنع كيما بمدينة أسوان وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية.

حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والأحزاب ومواطنون من جميع قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي.

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مستقبل وطن أسوان ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

دعم السيسى 

مؤتمر دعم السيسى باسوان

وبدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في أسوان خلال 9 سنوات مضت.

وتناول النائب مجدي حسيبو أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

فيما أكد الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وشيخ مشايخ الطرق الصوفية بأسوان، دعم القيادة السياسية في موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس لتطوير الخطاب الديني، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

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مؤتمر جماهيرى 

مؤتمر دعم السيسى باسوان

كما تناول القمص موسى رفلة راعي كنيسة بنبان في حديثه، أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، وقد أكد على تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيداً بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

وأكد الدكتور عبدالله الجهينى عميد معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان أن القيادة السياسية اهتمت بمحافظة أسوان في تطوير المنظومة التعليمية والمجتمعية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية التى نقلت المحافظه نقلة حضارية. 

ومن ناحيته أكد المهندس عبد المجيد حجازي العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة كيما، على دعم الرئيس للمشروعات القوميه الكبرى بالمحافظة.

 

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