حزب الله يقصف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث في وادي سعسع

أعلن حزب الله استهداف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية وإيقاع إصابات مؤكدة.

كما استهدف عناصر حزب الله اللبناني أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

وقصف حزب الله اللبناني تجمع لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في حرج شتولا ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة بالإضافة الي قصف موقع الراهب.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت في وقت سابق ان دفاعات حزب الله نجحت في إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان.

و المسيرة الإسرائيلية التي أسقطها حزب الله هي طائرة هرمز 450 والتي تعمل بدون طيار متوسطة ومتعددة الحمولة تم تصمميها للقيام بالمهام العسكرية الطويلة الزمن.

وتمتلك المسيرة القدرة على الطيران لمدة 20 ساعة، والقيام بمهامها الأساسية من استطلاع، مراقبة، اتصالات وهجوم عبر تزويدها بصاروخين.

