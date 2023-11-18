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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيران تلتهم سيارة نقل أنابيب بوتاجاز في كفر الزيات.. صور

لحظات الحريق بالسيارة
لحظات الحريق بالسيارة اسطوانات الغاز طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه عقب انفجار  سيارة محملة بأنابيب البوتجاز" أسطوانات الغاز " بقرية بنوفر بكفر الزيات بمحافظة الغربية ما تسبب في إصابة المواطنين بحاله من الفزع والرعب خشية تعرض حياتهم للخطر ، الامر الذي تسبب في إصابة سائق السيارة، وتم نقله إلى المستشفى ، كما تم الدفع بخبراء الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحريق .

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 تلقت الأجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية اخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ يفيد باشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز " أنابيب غاز "، مما نتج عن  انفجارها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات.

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وكشفت التحريات الأمنية أنه تم اشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز بقرية بنوفر بدائر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى إلى انفجارها وإصابة أحد الأشخاص، وهو سائق السيارة ويدعى عبدالعظيم عاطف 24 سنة مصابا بخلع في الكتف، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ملابسات الواقعة ، وتحرر محضر ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

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