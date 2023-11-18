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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أطفالنا وبناء غد مشرق" ضمن فعاليات متنوعة بثقافة الفيوم

اطفال الفيم اثناء
اطفال الفيم اثناء الندوة

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بأعياد الطفولة.

في السياق، شهدت مكتبة مطرطارس الفرعية احتفالية ثقافية فنية، بحضور طلاب مدرسة الشهيد ربيع محمد كاسب، بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان ''أطفالنا وبناء غد مشرق''، تحدثت خلالها شيماء عباس أمينة المكتبة، عن بناء شخصية الطفل، ودور الأسرة والمجتمع في تكوين شخصيته، وأفكاره، واهتماماته، وإعداده للمستقبل، كما أشارت إلي حقوق الطفل، وبعض الظواهر السلبية، مثل عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، الأسباب المؤدية إليهم، وآثارهم علي المجتمع، والتي من ضمنها حرمان الطفل من حق من حقوقه، وأن يتمتع بطفولته.

وفي ختام حديثها، سلطت الضوء على الأحداث الجارية، وما يعاني منه الأطفال في فلسطين من حرمانهم من حقوقهم في الأمان، والتعليم، والغذاء.

كما  قدمت شيماء عبد الرحمن مسئولة الفنون التشكيلية بالمكتبة، ورشة فنية للرسم الحر، قام خلالها الطلاب برسم علم فلسطين ومصر، تلاها مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، وتوزيع جوائز على الفائزين، وأيضا فقرة للألعاب مثل لعبة الكراسي، إلى جانب اكتشاف مواهب الأطفال.

واختتمت الاحتفالية بعرض عرائس ماريونت، وعرض عرائس وأراجوز بعنوان ''فلسطين أرض الأنبياء''، حول مكانة المسجد الأقصى، والأحداث الجارية في المنطقة، نفذته جيهان عبدالله مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل. عقد بيت ثقافة إطسا ورشة حكي لقصة ''مغامرات ملكات الأحلام'' تأليف نجلاء محفوظ، بحضانة الفاروق، شرحت خلالها نجاة شعبان أخصائي الطفل بالموقع، أحداث القصة حول تواجد ملكات الأحلام بين الأطفال للاستماع إلى مشاكلهم، ورسم الابتسامة والسعادة على وجوههم، وترسخ أيضا بشكل واضح بعض القيم والمبادئ المفقودة في مجتمعنا الحالي، والتي تعزز لدي الأطفال تطوير الذات والصبر، والحرص الدائم على تصحيح الأخطاء، ومناقشة السلبيات للوصول إلى سر النجاح.

فيما نظم بيت ثقافة إبشواي ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر، قام خلالها أحمد السيد فهمي، مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، بتعليم المشاركين أساسيات الرسم، من خلال تنفيذ بعض الرسومات المعبرة عن الواقع الذي تعيشه المنطقة العربية.

كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع، ورشة رسم حر، بحضور طالبات المعهد الأزهرى الإعدادي بنات، بمكتبة الفيوم العامة، قدمتها منار حسين أخصائي الفنون التشكيلية.

 

 

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