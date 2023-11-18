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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة تحوي اسطوانات غاز بالغربية.. والمحافظ يخصص لجنة للتحقيق

اثار الحادث
اثار الحادث

أعطى المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بتشكيل لجنة من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حادث انفجار اسطوانه الغاز بقرية بنوفر للوقوف على تطورات الحادث حفاظا على أرواح المواطنين.

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في المقابل ، أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، توجيهاته إلى المحاسب عادل داود رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات بسرعه تشكيل لجنة صناعية من الرقابة والمتابعة لإعداد تقرير حول الحادث المذكور .

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من ناحية أخري ، تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه عقب انفجار انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتجاز" أسطوانات الغاز " بقرية بنوفر بكفر الزيات بمحافظة الغربية مما تسبب في إصابة المواطنين بحاله من الفزع والرعب خشية تعرض حياتهم للخطر الامر الذي تسبب في إصابة سائق السيارة، وجري نقله إلى المستشفى كما تم الدفع بخبراء الأدلة الجنائية للوقوف  على أسباب وظروف وملابسات الحريق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من مأمور مركز شرطة كفر الزيات اخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد باشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز " أنابيب غاز "، مما نتج عن  انفجارها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات.

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وكشفت التحريات الأمنية ، أنه تم اشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز بقرية بنوفر بدائر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مما أدى إلى انفجارها وإصابة أحد الأشخاص، وهو سائق السيارة ويدعى عبدالعظيم عاطف 24 سنة مصابا بخلع في الكتف، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري  ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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الحماية المدنية اشتعال سيارة أسطوانة الغاز انفجار سيارة انفجار اسطوانة الغاز خبراء الأدلة الجنائية

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