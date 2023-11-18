نقابة المأذونين تعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

نظمت النقابة العامة للمأذونين لقاء بمركز شباب طوخ بمحافظة القليوبية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2023، حيث شارك عدد كبير من المأذونين علي مستوى الجمهورية، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المأذونين إسلام إسماعيل عامر، ونقيب المأذونين بمحكمة طوخ الجزئية نجم الدين رمضان، وموثق كنيسة طوخ بالقليوبية.

وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة ترحيب من نقيب المأذونين، ثم فيلم تسجيلي لاستعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات الـ 10 الماضية، ومطالبته باستكمال مسيرة الإنجاز والتعمير خلال الفترة المقبلة، ثم الوقوف دقيقة حدادا علي شهداء فلسطين الشقيق.

من جانبه ، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي أنقذ الوطن في توقيت صعب، ودمر مخطط كبير كان الجميع يستهدف تنفيذه لإسقاط مصر، التي تعتبر عمود الخيمة في المنطقة العربية، بالحفاظ علي وحدة الدولة المصرية.

وأشار الى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة خاصة في ظل الأزمات الكبري التي تحيط بالدولة المصرية، وأنه علي الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور بالدولة من المرحلة الراهنة نحو الاستقرار والأمان.