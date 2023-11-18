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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

فؤاد خليل
فؤاد خليل

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، سر تشجيع والده لـ نادي الزمالك، وكيف كان يتعامل خلال مباريات الفريق الأبيض. 

وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن والده كان يعاقبه بمنعه عن مشاهدات مباريات الزمالك في حالة أن درجاته الدراسية تكون منخفضة. 

وتابع أحمد فؤاد خليل، أن والده شجع نادي الزمالك بسبب أسرته، مشيرا إلى أنه كان يحترم النادي الأهلي لأن أصدقائه أهلاوية، مثل: (فريد شوقي، صلاح السعدني، فاروق الفيشاوي)، معلقا: «الأهلي نادي كبير وقيمه كبيرة وله احترامه لكن حبنا للزمالك حكاية تانية». 

ظهور نادر لـ فؤاد خليل 

حصل موقع “صدى البلد”، على عدة صور نادرة للفنان الراحل فؤاد خليل، رصدت اللحظات الأخيرة في حياته، قبل أن يتوفاه الله في 9 أبريل عام 2012، بعد معاناة مع المرض. 

وظهر فؤاد خليل في إحدى الصور، مع حفيده من ابنته «منة الله» وهو يحتضنه وهو نائم على سرير المرض. 

فؤاد خليل مع حفيده

بينما رصدت صور أخرى عددا من نجوم الفن وهم يزورون فؤاد خليل، داخل المستشفى، من بينهم: الزعيم عادل إمام، وسعيد صالح، والمنتج سمير خفاجي، وحسن مصطفى، ومحمد أبو داود. 

 

فؤاد خليل ولحظاته الأخيرة

كشف أحمد ابن الفنان فؤاد خليل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل، والذي عانى من مرض الشلل النصفي بسبب جلطة في المخ في آخر سنوات عمره. 

وقال أحمد فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن والده عانى من مرض السكري مع الإصابة بالشلل النصفي الناتج عن جلطة دماغية، بالإضافة إلى إصابته بالتيبس بسبب قلة الحركة وعدم استجابته للعلاج الطبيعي، ما جعله ملازم للفراش لأطول فترة ممكنة. 

وأضاف أن والده الراحل أصيب بقرح الفراش بعد معاناته مع الشلل النصفي، مشيرا إلى أن قرح الفراش كانت تتجه نحو الغرغرينة بسبب مرض السكري. 

وأوضح أحمد فؤاد خليل، أن تراجع حالة والده الصحية جعله يتأثر نفسيا، ومن المرجح أن يكون سوء حالته النفسية عجل وفاته. 

وأشار إلى أن والدته كانت هي المرافقة لوالده في فترة مرضه، خاصة أخر يومين قبل الرحيل، وأن الفنان الراحل أوصى بأن يتم تشغيل مسرحيته «راقصة قطاع عام» يوم وفاته. 

وذكر أحمد فؤاد خليل، أنه نفذ وصية والده الراحل، وقام بتشغيل مسرحية “راقصة قطاع عام” يوم وفاة والده، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

 

تاريخ ميلاد فؤاد خليل الحقيقي

صحح أحمد نجل الفنان الراحل  فؤاد خليل، تاريخ ميلاد والده الراحل، بعكس ما يتداوله موقع “ويكيبيديا” وباقي المواقع الإلكترونية في السابق.

وقال نجل فؤاد خليل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تاريخ ميلاد والده هو 1 نوفمبر عام 1940، وليس 19 يوليو، مشيرا إلى أن تاريخ الوفاة هو 9 أبريل عام 2012.

 

إصابة فؤاد خليل بـ الشلل

وقضى فؤاد خليل 8 سنوات من عمره على كرسي متحرك، بعد إصابته بشلل، نتيجة جلطة بالمخ، وقال فى أحد حواراته: «بعد انتهائه من فوازير رمضان مع فؤاد المهندس رجعت البيت وفي حركة رفعت فيها يدي ولم أستطع إنزالها مرة أخرى.. نقلتني زوجتي إلى مستشفى الجلاء العسكري لأمكث 8 سنوات قعيدا على كرسي متحرك».

 

وفاة فؤاد خليل

وتوفي الفنان فؤاد خليل في 9 أبريل، وشهدت جنازته التي خرجت من جامع رابعة العدوية في صباح يوم العاشر من شهر أبريل من عام 2012، بمشاركة ضعيفة من زملائه.

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