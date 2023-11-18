جيش الاحتلال يستهدف محيط مسجد القسام

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، إن القوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأكدت أيضا أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة سقط على إثرها عشرات الشهداء في مدرسة الفاخورة بجباليا.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إنها تدعو لحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة، مضيفة، أن الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي.



وقالت مي الكيلة، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء بغزة إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت الكيلة، أن مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي.



كما أشارت إلى أن أكثر من 11500شخص استشهدوا، منهم أكثر من 5000 طفل منذ بدء الحرب بغزة.