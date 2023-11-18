330 مريضا و200 جريح سيموتون.. مستشفى الشفاء يطلق نداء استغاثة عاجل

قالت زارة الصحة في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال أخلت قسرا مجمع الشفاء الطبي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.



وحسب مدير مجمع الشفاء الطبي هناك 330 مريضا و200 جريح ما زالوا داخل مجمع الشفاء يعيشون أوضاعا صعبة وسط عجز المجمع عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى الموجودين.



وطالب مدير مجمع الشفاء ببضرورة إخراج الجرحى والمرضى من المستشفى في أسرع وقت ممكن لانه إذا بقي المرضى فسيموتون.

وذكرت تقديرات صحفية بحدوث مجزرة جديدة للعدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا وسقوط 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.



استهدفت غارات جوية قطاع غزة في قصف متواصل من ٤٣ يوما دون أي هدنة.



واستشهد أكثر من 24 فلسطينياً بعد أن أصابت غارات جوية إسرائيلية مجمعات سكنية في خان يونس يوم السبت، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤولين صحيين فلسطينيين.

وكرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق دعواته للمواطنين لإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، مع توغل قواته خارج الجزء الشمالي من القطاع.

ولم يذكر بيان عسكري إسرائيلي صدر يوم السبت مواقع الغارات الجوية، واكتفى بالقول إن قواته الجوية ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الأهداف في غزة بما في ذلك نشطاء ومراكز قيادة ومواقع إطلاق صواريخ ومصانع ذخيرة.