ظهور نادر وطلة أنيقة| من هي زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف نجل الإعلامي عمرو أديب في إحدى قاعات الزفاف، حيث أظهرت الصور فرحة العائلة والأقارب بحفل زفاف خالد، نجل عمرو الاديب الأكبر من زوجته الأولى أماني سوكا والتي نادرًا ما تظهر أمام الكاميرات والشاشات.. فمن هي زوجة عمرو أديب الأولى…

زوجة الإعلامي عمرو أديب الاولى

قبل أن يتزوج الإعلامي عمرو أديب من الإعلامية لميس الحديدي كان متزوجا من أماني محمد سوكا، عام 1992م، وانجب منها أبنه خالد، وكانت سوكا سيدة مصرية الجنسية، مسلمة الديانة، خلال فترة زواجها من أديب، إلا أن زواجهما لم يستمر وانفصلا ليتزوج من لميس ويُنجب منها أبنه الثاني نور الدين.

هل أعتنقت اماني سوكا المسيحية؟

اختلط الامر على الكثيرين الذين ظنوا أن أماني محمد سوكا، الزوجة الأولى للإعلامي عمرو أديب قد اعتنقت المسيحية بعد ما كانت تدين بالإسلام، إلا أن هذا الأمر ما هو إلا اختلاط بعض المواقع الإخبارية بينها وبين أماني مصطفى، التي اعتنقت المسيحية وهاجرت إلى لندن لتعمل كمذيعة في إحدى القنوات وتعيش هناك الآن.

خطبة خالد عمرو أديب

قبل عدة أشهر احتفل الإعلامي عمرو أديب مع زوجته الأولى السيدة أماني سوكا، والحالية الإعلامية لميس الحديدي، بحفل خطبة نجله من زوجته الاولى خالد، وسط فرحة عارمة من الأسرة، حيث أظهرت الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، سعادة العائلة بالخطبة.

عن الإعلامي عمرو أديب..

عمرو أديب من أشهر مقدمي البرامج في مصر وهو من مواليد 23 أكتوبر عام 1963م، في مدينة المحلة الكبرى، وهو ابن السيناريست الكبير عبد الحي أديب، وشقيق الإعلامي عماد الدين أديب، وعادل أديب المخرج السينمائي.

درس عمرو أديب في كلية فيكتوريا بالقاهرة وهي المدرسة الانجليزية الراقية، وتخرج من كلية الاعلام بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الاعلامي كصحفي لعدة سنوات، ثم عمل على تقديم البرامج من خلال برنامج سوارية، ثم القاهرة اليوم الذي بدأ معه عام 1998.

تخرج من برنامج القاهرة اليوم، صحفيون تحولوا إلى مقدمي برامج منهم «حمدي رزق، خيري رمضان، أحمد موسى»، وكان اديب عام 2003م، في تأسيس أول محطة إذاعية خاصة، وهي محطة نجوم أف ام، إلى أن انتقلت المحطة من إشرافه إلى تبعيه شبكات راديو النيل التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون.