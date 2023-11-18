اكتشفها بسرعة .. أعراض الإصابة بـ التهاب البروستاتا

يعد التهاب البروستاتا من الأمراض الشائعة بين الرجال، ولكن يتأخر البعض في اكتشافها؛ بسبب الحرج من زيارة الطبيب.

ونرصد لكم أهم الأعراض التي تساعد في اكتشاف الإصابة بـ التهاب البروستاتا لدى الرجال، وذلك وفقا لما جاء في موقع NHS.

التهاب البروستاتا الحاد

تشمل أعراض التهاب البروستاتا الحاد، ما يلي:

الألم، الذي قد يكون شديدًا، داخل أو حول القضيب أو الخصيتين أو فتحة الشرج أو أسفل البطن أو أسفل الظهر - قد يكون التبرز مؤلمًا.

ألم عند التبول، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر (خاصة في الليل)، ومشاكل في بدء أو "توقف" التبول، والحاجة الملحة للتبول، وأحيانًا ظهور دم في البول.

عدم القدرة على التبول، مما يؤدي إلى تراكم البول في المثانة المعروف باسم احتباس البول الحاد - وهذا يحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

الشعور بالإعياء بشكل عام، مع الأوجاع والآلام، وربما ارتفاع في درجة الحرارة.

آلام أسفل الظهر وألم عند القذف.

وإذا كانت لديك هذه الأعراض؛ قم بزيارة الطبيب العام على الفور، حتى يمكن التحقيق في السبب.

التهاب البروستاتا المزمن

قد تكون مصابًا بالتهاب البروستاتا المزمن؛ إذا كنت تعاني من بعض الأعراض التالية لمدة 3 أشهر على الأقل:

ألم داخل وحول القضيب أو الخصيتين أو فتحة الشرج أو أسفل البطن أو أسفل الظهر.

ألم عند التبول، أو حاجة متكررة أو عاجلة للتبول، خاصة في الليل، أو التبول "المتوقف".

تضخم البروستاتا عند فحص المستقيم

المشاكل الجنسية، مثل ضعف الانتصاب ، والألم عند القذف، أو آلام الحوض بعد ممارسة الجنس،

ويمكن أن يكون لهذه الأعراض تأثير كبير على نوعية حياتك، لكن في معظم الحالات، ستتحسن تدريجيًا بمرور الوقت ومع العلاج.